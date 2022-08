L’agriculture en mission face au déficit fourrager

Les agriculteurs suisses ont des années lumières d’avance sur le reste du monde, estime Christophe Mornod, maître agriculteur à la ferme du Beurnez à Pontenet. Depuis des mois, la Suisse est fortement touchée par les températures élevées. Pourtant, Christophe Mornod pense que nos régions sont épargnées, en contraste avec d’autres pays. A Pontenet, l’homme de 34 ans possède 57 hectares cultivables et 28 vaches allaitantes. Cette année, les stocks sont réduits de 40% dans la ferme du Beurnez. Le Jura bernois, à titre d’exemple possède de petites structures cultivables. Il y est ainsi plus aisé de soigner les sols afin d’obtenir des rendements de qualité, analyse le fermier de Pontenet. Si les agriculteurs de nos régions font face à un déficit fourrager dû aux plantes graminées qui poussent moins bien qu’à l’accoutumée, des solutions existent pour limiter les dégâts, poursuit Christophe Mornod. Les plantes légumineuses, à l’instar des trèfles et des luzernes puisent profondément dans les sols l’eau dont elles ont besoin. Elles résistent ainsi mieux à la chaleur que les graminées, relate l’agriculteur d’origine fribourgeoise.