Jeune cycliste frôlée par une voiture à Port

Une jeune cycliste légèrement blessée et un conducteur en fuite. Mardi, peu après 13 heures, une fillette à vélo était sur le point de traverser sur un passage pour piétons à la Lohngasse, à la hauteur de la maison numéro 37, quand elle s’est fait frôlée par une voiture. La jeune cycliste est alors tombée et a été légèrement blessée. Le conducteur du véhicule, une Tesla noire, ne s’est pas arrêté et a continué sa route en direction de Bellmund. La police cantonale bernoise le recherche, de même que des témoins de l’accident. Toutes personnes pouvant donner des informations pour l’enquête sont priées de s’annoncer au 032/324.85.31. /comm-lyg