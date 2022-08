Le festival Terr-animale à la loupe

Le loup et le chien sont des animaux complémentaires, analyse Sandra Rohrbach, la présidente de Terr-animale. Accompagnée d’une partie de son Comité, la guérisseuse a présenté jeudi matin à Monible la 5e édition du marché festif dédié aux médecines naturelles pour animaux. Le loup et le chien seront mis à l’honneur pour l’occasion. A Saignelégier les 3 et 4 septembre, la manifestation se déroulera pour la première fois à l’extérieur sur la place de la Halle du Marché-Concours.

Une quarantaine d’exposants animeront Terr-animale pendant la durée du week-end. Parmi eux, Julien Regamey, expert et passionné de la faune sauvage, répondra en marge d’une conférence samedi soir à toutes les questions sur le retour du loup dans nos régions. L’animal est souvent présenté dans les contes comme féroce, mais représente avant tout une forme de liberté, relate Sandra Rohrbach. La présidente a perdu mercredi sa chienne de 14 ans Perla, également présente sur l’affiche du marché. Le chien domestique contraste bien avec le loup, poursuit-elle.