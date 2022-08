Le canton de Berne se prépare à une éventuelle pénurie d'énergie

Devant la menace qui pèse sur l'approvisionnement énergétique cet hiver en Suisse, le gouvernement bernois va instituer un état-major spécial pénurie d'énergie. Cet organe aura pour mission d'assurer la coordination et la mise en œuvre des mesures à l'échelle cantonale, de regrouper l'information et de se concerter avec la Confédération et les entreprises énergétiques.

Le Conseil-exécutif ne cache pas qu'il observe avec « inquiétude » la situation actuelle en matière d'approvisionnement énergétique. Il se dit disposé à soutenir les mesures que la Confédération pourrait ordonner pour empêcher des coupures temporaires de courant.

La mise en place d'un état-major spécial pénurie d'énergie constitue un grand pas en avant pour la coordination des mesures préventives en vue de faire face à une éventuelle crise énergétique, estime le gouvernement bernois dans un communiqué publié vendredi.

Composé de spécialistes représentant toutes les directions, il est dirigé par le chef de l'organe de conduite cantonal (OCCant). Jeudi, c'était le canton de Neuchâtel qui annonçait l'activation d'un état-major cantonal de conduite (EMCC) en lien avec la crise énergétique. /ATS-ddc