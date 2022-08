En 1972, le Siky Ranch devenait réalité

En 1966, Claude Roos a pu louer le terrain de l'actuel Sikypark à la bourgeoisie de Crémines, ceci malgré le scepticisme de certains. Il imaginait un lieu de plaisance et de promenade. Son père, Siegfried Roos alias « Siky », a lui très vite perçu le potentiel d'un tel parc et a saisi l'opportunité d'en faire un véritable lieu touristique, avec entrées et autres infrastructures. Le Siky Ranch était né.







« Un atout incroyable »



Au fil des décennies, le parc aura connu des hauts et des bas. Cinquante ans après, Claude Roos porte toutefois un regard apaisé et positif sur l'évolution de son « bébé ». « Je suis très heureux que tout cela continue. Aujourd’hui, des emplois sont créés, des personnes sont formées. C’est un atout incroyable pour le tourisme régional », relève-t-il.