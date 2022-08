Un marché pour chasser le bénévole

C'est un message que l'on entend souvent dans les associations : les bénévoles se font rares. Il est de plus en plus difficile de trouver des soutiens, d’où l’organisation depuis plusieurs années de marchés du bénévolat. Samedi, c’est à la place Centrale de Bienne qu’une quinzaine de stands ont été installés pour permettre aux associations de venir au contact de la population. Le marché était organisé par la plateforme benevol.ch. Antonia Zbinden, l'une des responsables de la manifestation, rappelle que le bénévolat est une richesse qui permet à chacun de s'investir en fonction de ses disponibilités et dans une multitude de domaines. Elle ajoute que le don de soi est excellent pour la santé, tant sur le plan physique que psychique.