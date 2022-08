De l’humour au programme du Théâtre de l’Atelier

Le Théâtre de l’Atelier veut faire rire son public. Les responsables du lieu culturel de Reconvilier ont présenté lundi le programme pour la saison 2022-2023. Un programme dans lequel l’humour tiendra une place importante. « C’est toujours un peu notre patte, mais pour cette reprise cette année, qu’on espère complète, on s’est dit qu’il fallait quelque chose de léger », explique Isabelle Frêne, présidente du Théâtre, au sujet du choix de la programmation.

Du côté des têtes d’affiche, on retrouve les comédiennes Brigitte Rosset et Claude-Inga Barbey ou encore le magicien biennois Blake Eduardo. Les Tréteaux d’Orval, troupe résidente du Théâtre de l’Atelier, se produiront également avec deux spectacles différents, dont l’un, qui se jouera en avril, n’est pas encore défini. « Il faut encore qu’on départage deux pièces », détaille Cinzia Lannutti, membre de la troupe. L’autre production, elle, aura un goût particulier pour Isabelle Frêne et trois de ses compères puisqu’elle marquera leurs 40 ans de théâtre ensemble. Ils joueront, pour l’occasion, « La Méthode Grönholm », que nous présente Isabelle Frêne :