Jour J pour la mission Artemis I

La fusée lancée ce lundi suivra une trajectoire presque identique à celles des missions Appollo entre 1969 et 1972, mais de nombreuses améliorations ont été apportées à la fusée SLS. Consiste à aller sur la lune et tourner autour et de revenir dans de bonnes conditions. « Avec Artemis II, la fusée pourra embarquer deux astronautes qui iront tourner autour de la lune et Artemis III permettra de poser des hommes sur la lune », détaille Roland Keller. /jmp-gtr