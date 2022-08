La Matinale de 7h15 avec Melvin Plumez

En ce 30 août notre spécialiste finances Melvin Plumez de Moutier était avec nous pour nous dire comment relancer les épargnes après les vacances.

Selon lui l’établissement d’un budget est important. Il faut se fixer des projets en tous genre et qu’ils soient partagés dans le couple le cas échéant. Il est aussi bien de déposer son argent sur un compte et de sentir ensuite si l’on préfère toucher le cash ou suivre les dépenses via les relevés de cartes.