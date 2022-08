Sonceboz au chevet de ses ponts

Les ponts de Sonceboz ont urgemment besoin d’une cure de jouvence. Les trois structures qui enjambent la Suze ont été construites il y a 90 ans et montrent des signes d’usure inquiétants. Le maire a, lui-même, constaté, au détour d’une promenade, que des plaques de béton se décrochaient sous l’un des ouvrages. Les autorités communales ont alors immédiatement lancé au printemps une étude pour analyser l’état de ces ouvrages et évaluer les travaux nécessaires pour les sécuriser.

Les conclusions du rapport ont été livrées juste avant la pause estivale et requièrent des mesures urgentes. Le trafic sera restreint et le tonnage limité. Les panneaux seront posés ces prochains jours.

Trois variantes sous la loupe

Outre ces limitations de charge et de croisement, d’autres travaux de plus grande ampleur seront nécessaires mais le Conseil municipal doit encore trancher sur les solutions proposées. Le bureau d’ingénieurs a proposé trois variantes. La première consiste uniquement à limiter le tonnage et procéder à quelques améliorations viables que pour 15 ans. Cette option n’en est pas une pour le Conseil municipal qui se penche sur les deux autres solutions à savoir une rénovation partielle ou une reconstruction totale des trois ponts. Claude-Alain Wüthrich, maire de Sonceboz, précise que la facture de ces deux alternatives varie de 800'000 francs à plus de 2 millions pour l’option démolition-reconstruction.