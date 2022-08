Couleurs 100% féminines pour le Festival Photo Nature des Franches-Montagnes

« Regard féminin », c’est le thème du prochain Festival Photo Nature des Franches-Montagnes. Après une annulation en 2020 et une exposition extérieure en 2021, cette 4e édition, présentée mercredi matin lors d’une conférence de presse, fera la part belle aux photographes féminines. En effet, neuf femmes exposeront leur vision de la photo nature et animalière les 24 et 25 septembre à Saignelégier dans la petite halle du Marché-Concours. Une exposition en plein air des membres du Photo-Club est, elle, visible jusqu’à fin octobre. Composée de treize bâches, elle se tient sur le chemin entre le Centre de Loisirs et la halle cantine.





Une exposition 100% féminine

Les neuf photographes féminines qui exposeront leur travail les 24 et 25 septembre viennent principalement de Suisse. Pour le président du Photo-Club Franches-Montagnes, c’est stratégique de faire venir des gens de la région car cela devrait attirer du monde. Nicolas Haefliger explique pourquoi avoir mis sur le devant de la scène des photographes uniquement féminines : selon lui, il s’agissait de rétablir un « certain équilibre » puisque les précédentes éditions ne présentaient presque qu’uniquement les travaux de photographes masculins.