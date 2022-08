Le lauréat du projet « Habiter Nods » dévoilé

Le nom du lauréat du projet « Habiter Nods » est désormais connu. Ce concours, qui visait à chercher des idées pour renforcer l’utilisation du chemin des Ecoliers, a été remporté par la famille de Bastien Jeandupeux explique mercredi la commune. Ce projet a remporté 48% des voix soit 73 votes. Il termine devant ceux de Manuela et Roger Ackermann, d’Odile Hofmann et de Sabin Schratt.





Des bacs et des herbes

Le projet gagnant propose de créer un passage praticable en tout temps reliant le haut et le bas du village. Il devrait être voir le jour entre le chemin de Chuffort et le chemin de Plein-Vent. Cette voie verte, peu fréquentée aujourd’hui, serait envisagée pour permettre de circuler à vélo ou en trottinette. Des bacs de fleurs et des herbes aromatiques pourraient également être mis en place. /comm-aba