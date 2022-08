Recommandations pour économiser l’eau à Valbirse

Valbirse préfère prévenir plutôt que guérir. La commune a communiqué ce mercredi sur la situation au niveau de l’eau et adresse également des recommandations pour économiser le précieux or bleu. Elle relève que les sources présentent des niveaux bas. Mais que pour le moment, elle a la chance de pouvoir compter sur le Puits des Rosis, qui permet de pomper de l’eau souterraine et ainsi compléter les manques des sources. La commune relève cependant que ce puit ne pourra pas suffire si le manque de précipitations se poursuit. Pour économiser un maximum l’eau, les fontaines alimentées par le réseau sont coupées dans toute la commune de Valbirse et les terrains de foot sont arrosés grâce aux drainages de l’A16. Mais ces solutions ne sont pas viables sur le long terme, d’autant plus qu’il n’est pas possible de prévoir la quantité de pluie et de neige qui tombera cet automne et cet hiver. Le communiqué relève également que selon les spécialistes, il faudrait 20 jours de pluie non-stop pour compenser le déficit hydraulique.