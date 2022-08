Un nouveau tunnel prévu à Berne

A Berne-Wankdorf, les CFF mettront en service le 12 septembre un tunnel pour permettre de désenchevêtrer le trafic ferroviaire à Berne. Il s'agit d'un ouvrage que les chemins de fer fédéraux qualifient de « projet clé pour plus de liaisons et de ponctualité dans la région de Berne et dans toute la Suisse ».



La pièce maîtresse du projet est un tunnel de 300 mètres de long qui passe sous trois voies existantes au nord de la ville de Berne, à l'ouest de la gare de Bern-Wankdorf. Il résout les conflits de croisement qui subsistent aujourd'hui dans cette zone.

Il s'agit du fait que les lignes ferroviaires très fréquentées Olten-Berne, Bienne-Berne et Thoune-Berne se rejoignent au Wylerfeld. Chaque jour, 900 trains y circulent. Comme ils ne disposent jusqu'à présent que d'un seul niveau, ils se gênent souvent les uns les autres. Cela entraîne régulièrement des retards.

La construction d'un deuxième niveau de croisement - le nouveau tunnel - permettra de fluidifier le trafic ferroviaire. Mercredi après-midi, les CFF ont invité les journalistes à un voyage inaugural à travers ce nouvel ouvrage.

Les coûts de construction ont été estimés à environ 270 millions de francs au début des travaux. Ces derniers, qui ont duré six ans et demi, ont également impliqué la démolition et la reconstruction de deux ponts routiers au-dessus des voies ferrées. Leur portée actuelle était trop faible.

Le nouvel ouvrage permettra également aux CFF de relier à nouveau directement la Suisse orientale et Zurich à Interlaken BE et à sa région touristique. Cette liaison directe avait été supprimée en 2007. Elle figure dans le projet d'horaire 2023 que les CFF ont présenté à la mi-mai. /ATS