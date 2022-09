Ins : un octogénaire se tue au volant de sa voiture

Un octogénaire se tue au volant de sa voiture. L’accident s’est produit ce jeudi à 5h10 à Ins. La police cantonale bernoise explique que le conducteur âgé de 84 ans, circulant en direction de Müntschemier, s’est retrouvé sur la voie opposée avant de heurter un mur de soutènement. Après avoir été repoussé, le véhicule a poursuivi sur la route principale et s’est finalement immobilisé dans un jardin. Les sapeurs-pompiers d’Ins et les professionnels de Bienne sont intervenus. Malgré les mesures de sauvetage et de réanimation, le conducteur est décédé sur place. Sur la base des connaissances actuelles, la survenue d’un problème médical est privilégié, précise la police. /comm-aba