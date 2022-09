Jubilé à Vigier

La cimenterie est déjà engagée en faveur des solutions environnementales dans les domaines de circuits fermés de matière, de restauration des sites d’extraction et des concepts de recyclage globaux. Au plus tard en 2050, Vigier s’est fixé l’objectif d’atteindre la neutralité carbone. L’entreprise dit aussi avoir l’ambition de créer des valeurs durables pour ses clients, ses partenaires ainsi que pour ses collaborateurs. Une stratégie qui tourne autour des trois « P » : « people », « planet » et « profit ». /comm-cro-nme-amo