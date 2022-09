La Fête du Vin retrouve son cadre

Elle est attendue à La Neuveville, et avec une impatience toute légitime : la Fête du Vin va retrouver ses quartiers en plein cœur de la cité médiévale les 9, 10 et 11 septembre. C’est une première depuis 2019. Le Covid est ensuite passé par là et avait poussé les organisateurs à opter pour une version allégée et itinérante, directement dans les caves des vignerons de La Neuveville et de Chavannes. Le concept avait tès bien fonctionné, notamment pour les producteurs qui ont pu prendre le temps d'échanger avec les visiteurs. Mais la Fête du Vin reste une tradition, un grand rassemblement convivial que tout un chacun voulait retrouver. Le comité n'a d'ailleurs jamais abandonné l'idée de la relancer dans sa forme originelle. Le moment est donc enfin venu, s'est réjouie jeudi la présidente de la Fête du Vin Marie Nicolet au moment de présenter une édition 2022 classique du point de vue de la programmation. Après trois ans d'arrêt, le comité a dû se remettre la tête dedans.