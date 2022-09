Ciao Panini ?

C’est un jour particulier pour les fans de football et de vignettes. Le traditionnel album Panini de la Coupe du monde au Qatar sort ce vendredi en Suisse. Le début de la course aux portraits des Mbappé, Messi, Ronaldo ou encore Shaqiri et Xhaka pour de nombreux bambins. Pas moins de 670 vignettes sont à collectionner cette année. Et ce seront peut-être les dernières puisque l’on apprenait en avril dernier que pour la prochaine grande compétition de football, l’Euro 2024, Panini a été mis sur la touche. Evincé par son grand concurrent, l’Américain Topps, qui a récupéré les droits grâce à un nouveau contrat avec l’UEFA. Un coup de tonnerre dans le microcosme de la vignette. En effet depuis 1970 et la Coupe du monde au Mexique, un album d’un grand tournoi international, c’était un panini un point c’est tout !





70% des recettes liées au football en 2016



Et on aimait cette charmante histoire commencée à Modène dans les années 50 par deux frères marchands de journaux qui ont commencé à glisser une photo de joueur par journal en s’inspirant du succès des images présentes dans les tablettes de chocolat. Bref, le début du marketing. Mais aujourd’hui, c’est Topps, et sa nouvelle égérie José Mourinho, qui donnent les leçons de Merchandising. Est-ce que Panini y survivra ? Le groupe italien affirmait en 2016 que 70% de ses recettes étaient lié au football. Il détient toujours un contrat pour la Coupe du monde avec la Fifa mais la concurrence est sans doute aux aguets. Pourvu que le plaisir d’un gamin qui découvre les vignettes après avoir arraché son paquet fraîchement acheté, lui, ne disparaisse pas. /jpi