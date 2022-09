Le débat : l’initiative sur l’élevage intensif

RJB ouvre le débat en vue des votations du 25 septembre. À cette date, trois objets fédéraux et un cantonal seront au menu de ce dernier scrutin de l’année. Pour l’occasion, nous accueillerons des invités pour discuter et vous permettre de vous forger votre opinion. Premier rendez-vous ce vendredi avec au programme l’initiative sur l’élevage intensive.

Ce texte est développé par plusieurs associations et organisations de défense des animaux. Son objectif : protéger, dans la Constitution, la dignité des bêtes de rente telles que les bovins, la volaille ou les porcs. Les auteurs entendent interdire l’élevage intensif, qui selon eux porte systématiquement atteinte au bien-être des animaux. Et pour débattre de cette initiative, nous avons reçu Tom Gerber, président du Parti évangélique du Jura bernois et député au Grand Conseil, qui appelle à voter « non ». Il aurait, normalement, dû faire face au vice-président des Verts du Jura bernois et membre du Conseil du Jura bernois Cyprien Louis, qui a toutefois manqué ce rendez-vous.