Les ateliers CFF de Bienne seront rénovés

Les ateliers de Bienne feront peau neuve d’ici 2029. Les CFF ont annoncé, ce vendredi, la rénovation de leurs ateliers situés à Bienne dans les prochaines années. L’investissement s’élève à 70 millions de francs. Le cite est de niveau national, il joue actuellement un rôle clé dans la maintenance des flottes de véhicules indiquent les CFF. Le réaménagement du cite permettra de l’orienter vers une motorisation plus écologique. Les ateliers serviront notamment dans le remplacement progressif des moteurs diesels par des variantes plus écologiques, précisent les CFF. Les travaux devraient commencer au plus tard en 2026 et les ateliers seront mis en service d’ici 2029. Des journées portes ouvertes sont organisées pour permettre au public de découvrir l’atelier de maintenance les 3 et 4 septembre prochains.