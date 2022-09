Moutier : la jeunesse en mode festival

C’est l’histoire de quatre jeunes qui voulaient présenter leurs talents. Il en résulte un festival qui se déroulera le samedi 10 septembre à Moutier, autour de la Maison prévôtoise. Cet événement, baptisé 274 Festival, est soutenu par le Service de la jeunesse et des actions communautaires (SeJAC). Durant la journée, le public aura l’occasion de prendre part à différentes activités : tournoi de streetfoot ou atelier de graffiti par exemple. Dès 20h, des concerts se dérouleront sur une scène montée pour l’occasion.

Rayan Kalai, l’un des instigateurs du projet, explique que le programme a été mis sur pied grâce aux propositions de différents jeunes qui fréquentent notamment le Service. Reste qu’il avoue que tout n’est pas simple, à seulement 19 ans, pour organiser un tel événement. Obtenir les autorisations nécessaires pour monter la scène ou trouver des agents de sécurité font partie des difficultés que lui et ses amis ont dû affronter. Les quatre compères peuvent heureusement compter sur le soutien du SeJAC dans leurs démarches : « Sans eux, ça aurait été bien plus compliqué », confie Rayan Kalai. Le Service, de son côté, voit avec ce festival une occasion de prouver que la jeunesse prévôtoise est volontaire et active : « On a l’habitude que des jeunes viennent avec des projets mais quand ça aboutit, pour nous, c’est du bonus », détaille Malik Schaub, animateur socioculturel.