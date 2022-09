Ludothèques recherchent bénévoles

Mais même avec une équipe de dix personnes, la structure n’ouvre actuellement que le vendredi et plus le mardi. Ce qui pourra peut-être être le cas début 2023, selon Doris Turberg. Il faut d’abord que les nouvelles venues se familiarisent avec les lieux, mais aussi avec les jeux. L’idéal pour la ludothèque de Valbirse serait donc d’accueillir encore quelques bénévoles en plus, dans l’idée également d’organiser plus d’activités. Mais pour le moment, c’est encore compliqué et Doris Turberg peine à l’expliquer. Pour elle, la charge de travail n’est pas trop importante, on parle de 2h par mois à Valbirse. Elle espère que comme pour certains jeux, la popularité du bénévolat pourra reprendre après ce petit passage à vide :