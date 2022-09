Ouverture et liberté à travers la musique à Crémines

Un festival synonyme d’ouverture et de rencontre à la Maison Matrice. La résidence d’artistes de Crémines vit au rythme de la musique ce samedi. La manifestation est mise sur pied avec le collectif Jamjamchicasx, qui veut encourager et partager la création musicale des femmes et des personnes trans ou non-binaires. Pour Malcom Braff, membre du comité de la Maison Matrice, cette journée, qui mêlera activités, marché gratuit et scène ouverte, est l’occasion de montrer ce qu’il se passe dans la résidence pour artistes, en plus de mettre en avant le travail du collectif Jamjamchicasx :