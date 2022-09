Retour réussi pour la fête de la vieille ville de Moutier

Malgré la pluie qui a fait quelques apparitions marquées, toutes les animations ont pu se dérouler sans encombre. Il y avait notamment de nombreux concerts d’artistes de la région et le concours des soupes des Loitches-Potches. Des stands étaient également tenus par des communautés étrangères. Tous les secteurs sont satisfaits à l’heure du premier bilan selon Christian Vaquin. Et au niveau de la sécurité, malgré quelques altercations relativement courantes dans ce genre de manifestation, aucun incident grave n’est à déplorer pour le plus grand bonheur du comité d’organisation et de son président.