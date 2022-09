Risque de pénurie énergétique : les ramoneurs ne chôment pas

La ruée vers le bois entraîne la ruée vers les services des ramoneurs. Avec le risque de pénurie énergétique cet hiver, de plus en plus de personnes de la région font des réserves de bois pour se chauffer grâce à leur poêle ou cheminée. Mais certains n’avaient pas utilisé leur installation depuis longtemps et s’inquiètent de leur entretien. S’impose alors de prendre contact avec un ramoneur pour un contrôle. Dans l’entreprise d’Yvan Horner à Tramelan, la hausse des appels est flagrante : il reçoit trois à quatre téléphones par jour actuellement, contre un par semaine en temps normal. Il faut dire que ne pas entretenir sa cheminée peut comporter des risques : d’incendie d’abord, mais aussi d’intoxication au monoxyde de carbone. Ces problèmes peuvent intervenir en raison des potentiels toiles d’araignées ou amas de poussière qui peuvent se former dans le tuyau. Il peut même y avoir la formation de goudron, des résidus cristallisés de suie qui gonflent avec la chaleur.