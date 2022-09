Dans les dossiers : la Foire de Chaindon, une « vitrine commerciale »

C'est un rendez-vous agricole incontournable dans la région : la Foire de Chaindon bat son plein ce lundi à Reconvilier. Près de 500 forains sont venus présenter leurs machines ou leur bétail. Parmi eux : Philippe et Audrey Geiser. Père et fille sont éleveurs de chevaux à l’Elevage Les Sources à Cortébert. Grands fidèles au marché agricole, ils proposent cette année 24 chevaux à la vente. Ils étaient les invités de La Matinale RJB. Pour eux, cet événement est l’occasion de revoir des anciens clients et d’en rencontrer de nouveaux.