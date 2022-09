Restrictions du trafic sur l’A16 entre Moutier Nord et Court

Il faudra composer avec des travaux de nuit sur l’A16 entre Moutier Nord et Court cette semaine. Ils commencent lundi soir et s’achèvent vendredi matin. Le tronçon sera fermé dans les deux sens entre 21h et 5h. Des travaux d'inspections et un test de fonctionnement électromécanique sont prévus. Le trafic sera dévié par le réseau des routes cantonales. Les signalisations de fermeture et de déviation réglementaires seront mises en place. /comm-emu