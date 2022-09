Tête-à-tête entre la culture et les écoles

Encourager les professionnels de la culture et les écoles à élaborer ensemble des projets de médication culturelle innovants, c’est le but du concours « tête-à-tête ». La Section Encouragement des activités culturelles du canton de Berne en a lancé la septième édition.

Le concours vise des projets durables et innovants qui permettent aux élèves de se confronter intensément et activement à des sujets culturels et artistiques. Les projets seront mis en œuvre lors de l’année scolaire 2023-2024.

Les écoles bernoises peuvent déposer un dossier de candidature, conjointement avec des actrices et des acteurs culturels. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 novembre.

Nouveauté cette année : des mentors sont disponibles pour aider les personnes qui souhaitent s’inscrire au concours à déposer leur dossier de candidature. /comm-cwi