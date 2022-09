La saison 3 de BE VOTE officiellement lancée

BE VOTE, concours bilingue bernois de film, est officiellement lancé pour une troisième édition ce mardi. La manifestation a pour but de donner la parole aux jeunes afin qu’ils sensibilisent d’autres jeunes sur leur droit civique et notamment l’importance du vote. Ainsi, les Bernois de 10 à 25 ans sont invités à participer en créant une affiche ou une vidéo jusqu’au 30 juin 2023. Au total, 12 prix seront décernés lors d’une cérémonie à l’automne 2023 par un jury spécialisé et bilingue. Y seront évaluées la qualité de la réalisation, la pertinence du message ainsi que l’originalité et la créativité de l’œuvre. /comm-cro