Marco Pais Pereira brigue la mairie de St-Imier

C’est officiel : Alternative régionale et communale (ARC) briguera la mairie de St-Imier le 27 novembre lors des élections municipales. La formation de l’ancien maire Patrick Tanner a décidé de propulser Marco Pais Pereira, 38 ans et conseiller de ville depuis 2021 seulement. C’est donc une petite surprise. Le directeur de la fondation neuchâteloise « L’enfant c’est la vie » ne bénéficie que d’une très brève expérience politique. Est-il pour autant désavantagé dans cette course à la mairie ? « Non, pas particulièrement. Les votants vont sûrement décider en fonction du programme qui est proposé », tempère le candidat. Solidarité, ouverture au dialogue et capacité de décision seront les principales qualités à mettre en avant, poursuit-il. Arrivé à St-Imier il y a quatre ans, Marco Pais Pereira a très vite rejoint les rangs d'ARC, un parti qui affiche les valeurs qu'il défend, « sans dogme, et avec une totale liberté de vote ».