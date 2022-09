Économiser l’électricité demande parfois peu d'énergie

« On a malheureusement 20 ans de retard en Suisse », se fâche Jean-Luc Juvet, conseiller en énergie pour le Jura bernois. Le spécialiste estime qu’il aurait fallu économiser sur la consommation de courant il y a bien longtemps. La thématique remplit aujourd’hui les colonnes de la presse, mais n’est pas nouvelle. En évoquant le scénario du pire, le Conseil fédéral a pointé, mi-août, de possibles rationnements de gaz et d'électricité en cas de pénurie. « On devrait davantage parler de sobriété énergétique et donc changer nos modes de vie pour diminuer notre consommation », analyse Jean-Luc Juvet. Le spécialiste propose des solutions pour limiter le gaspillage, notamment en ce qui concerne les plaques de cuisson, le chauffage et les ampoules.