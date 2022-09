Le Montreux Jazz en visite à Tramelan

Mathieu Jaton n'a pas manqué de souligner les défis qui attendent les festivals du pays à l'avenir, à savoir composer avec les questions énergétiques mais aussi survivre dans un marché ultra-saturé. « Il y a 4200 festivals en Suisse entre juin et août. L’offre dépasse largement la demande ». Des challenges qui ne le démoralise pas : « On se réinventera. The future is bright (l’avenir est radieux) » a-t-il conclu dans un sourire. /nme