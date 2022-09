Les Banques Raiffeisen de la région dans le bon tempo

Les Banques Raiffeisen de la région affichent leur satisfaction. Les six succursales du Jura et du Jura bernois ont réalisé un bon premier semestre 2022. Leur bilan total a progressé de 48,4 millions de francs, soit une hausse de 0,9%, pour atteindre les 5,3 milliards. Le bénéfice s’établit à 3,4 millions, en progression de 4,1% par rapport à l’année précédente. L’établissement indique se réjouir particulièrement de la forte poussée du domaine des placements et de la prévoyance, puis du développement des opérations avec les entreprises. Les Banques Raiffeisen de la région tablent sur une marche solide des affaires au deuxième semestre, dans la continuité du premier. /comm-rch