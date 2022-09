La voie a subi des dégâts ce midi entre Crémines et Gänsbrunnen. Les CFF ont indiqué mercredi vers 12h15 que le trafic ferroviaire entre Moutier et Soleure était restreint. Un service de substitution des trains a été mis en place entre Crémines et Gänsbrunnen. Les voyageurs de Moutier pour Soleure étaient contraints de voyager via Bienne. Le trafic a pu être rétabli peu avant 15h, ont annoncé les Chemins de fer fédéraux. /comm-lbe