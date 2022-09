La Pharmacie Interjurassienne aussi concernée par la pénurie de médicaments

La pénurie de médicaments qui frappe la Suisse ne date pas d’aujourd’hui. Elle s’explique notamment par le fait que certains produits ne sont plus fabriqués que dans un ou deux sites dans le monde, ce qui peut provoquer des tensions sur les marchés et donc des problèmes d’approvisionnement en cas de forte demande. La crise du Covid n’a fait qu’aggraver la situation, relève Joël Willemin qui se dit inquiet « dans une certaine mesure ». Le pharmacien-chef de la Pharmacie Interjurassienne estime que « si les ruptures d’approvisionnement devaient se poursuivent et commencer à toucher de plus en plus de produits pour lesquels il n’existe pas de bonnes alternatives, cela deviendrait inquiétant pour les patients ». « Nous n’en sommes toutefois pas là pour le moment », nuance Joël Willemin.