Une scène géante pour la relève professionnelle du pays

Une plongée dans la diversité des métiers d'apprentissage suisses. C’est ce que proposent les SwissSkills depuis mercredi et jusqu’à dimanche à Bernexpo. Il s’agit de la 3e édition de ce championnat national des métiers après 2014 et 2018. Elle réunit quelque 1'150 des meilleurs jeunes professionnels du pays. Ceux-ci rivalisent de compétences dans près de 150 domaines. Parmi eux, huit apprentis du Jura bernois sont en compétition. Léonard Mercier vit à Tramelan et effectue sa 4e année d’apprentissage comme micromécanicien dans l'hologerie. A 18 ans, il a voulu relever un nouveau défi avec cette participation au SwissSkills : « Nous devons faire un projet, il s’agit d’un petit robot. Je suis en binôme avec un dessinateur. Nous devons réaliser toute sorte de pièces pour pouvoir monter ce robot. Le temps est très court. Nous avons un magnifique stand avec de belles machines. Il faut gérer la mise sous pression, avec beaucoup de monde et de bruit autour. C’est très intéressant et enrichissant », explique Léonard Mercier.