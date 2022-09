Coup de projecteur sur les dernières traces de dinosaures découvertes en Prévôté

Une rencontre avec les dinosaures prévôtois. Responsable de la diffusion du savoir au Musée Jurassica, Gaël Comment va donner une conférence sur les empreintes découvertes à la carrière du lieu-dit de la Côte Picard en 2017. Elle se tiendra samedi 17 septembre à 9h30 à la Sociét’halle de Moutier. La section de la Prévôté de la Société jurassienne d’émulation souhaite ainsi faire connaître cette trouvaille mise au jour sur le versant sud de la Montagne de Moutier à la population. Il s’agit d’empreintes de dinosaures sauropodes remontant à 152 millions d’années, soit la période du Jurassique. Elles recèlent une importance scientifique, mais aussi touristique : « Les traces sont assez bien marquées, même si une partie est érodée. Au niveau pédagogique, c’est très intéressant de les voir sur une surface aussi visible, car elles sont sur un plan relevé. On remarque que la forme et la taille de ces empreintes sont un peu différentes de celles découvertes dans les Gorges de Moutier, ce qui démontre différents types de dinosaures dans la région à la même période. On peut imaginer des quadrupèdes herbivores de 25-30 mètres de long », explique Gaël Comment.