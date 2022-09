Le Chant du Gros a son propre « hôpital » depuis dix ans

Ses membres soignent depuis dix ans les bobos des festivaliers. Le staff médical du Chant du Gros a été créé en 2012. Il compte en permanence seize personnes dont un médecin et des bénévoles provenant du domaine médical. Cette équipe a pris le relais des samaritains qui n’arrivaient plus à suivre face à l’ampleur qu’a pris la manifestation franc-montagnarde qui se déroule jusqu’à samedi soir au Noirmont.

Le Chant du Gros s’est inspiré du dispositif mis en place à Festi’neuch pour constituer ce staff médical. La tente dédiée à accueillir les personnes malades ou blessées ressemble à un petit hôpital de campagne avec une dizaine de lits. « C’est ce qu’on appelle un poste médical avancé. Le but est de ne pas engorger les hôpitaux. On a de l’oxygène, on peut perfuser ou encore suturer », souligne Annabelle Gaume, l’une des co-responsables. Les cas les plus graves sont toutefois pris en charge par une ambulance.