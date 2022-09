Le patrimoine du chronométrage honoré à Bévilard

Les Journées Européennes du patrimoine sur le chronométrage sportif se déroulent samedi et dimanche de 14h à 18h à la halle de gymnastique de Bévilard. La partie officielle démarre samedi à 17h en présence notamment du Conseiller d’Etat et président d’arcjurassien.ch Pierre Alain Schnegg et du maire de la commune Jacques Henri Jufer. La manifestation est gratuite et ouverte à toutes et tous. /nme