Tavannes inaugure son marché

Un nouveau marché fleurit à Tavannes. La première édition a été lancée samedi matin sur la place de la gare. Fruits, légumes et œufs seront proposés tous les samedis matin dès 7h30. Une fois par mois, des créateurs et agriculteurs viendront élargir l’offre avec des produits locaux et artisanaux. Ce projet est l’œuvre de la commission « vie locale » qui souhaitait proposer des produits en circuit court à ses habitants. Un sondage, réalisé au printemps, avait montré un vif intérêt de la part de la population.

Salomé Scheidegger, conseillère municipale en charge du dicastère « vie locale » est heureuse de pouvoir présenter cette nouvelle offre à la population. L’objectif de la municipalité consiste à proposer un nouveau service mais aussi inviter la population à partager un moment convivial ensemble chaque samedi matin.