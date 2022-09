Pari gagné pour la 13e édition de Ludesco

Du divertissement pur et de la sensibilisation

De samedi à dimanche, en plus d’une collection de 1'300 jeux, les visiteurs ont eu l’occasion de découvrir une soixantaine d’expériences ludiques. Parmi ces activités, beaucoup de divertissement allant d’un tournoi de Quidditch, aux jeux de rôles en passant par une initiation au bridge. Mais les jeux sont aussi parfois l’occasion d’apprendre et de sensibiliser. C’est le cas des « serious games ». Les visiteurs auront pu se familiariser à cette catégorie de jeu avec « PBI – Le Jeu ». L’occasion de se glisser dans la peau d’un membre de l’ONG Peace Brigades International qui accompagne les défenseurs des droits humains dans le monde entier. La partie permet de tisser des liens entre son propre quotidien et les réalités d’autres pays. Le jeu a été créé pour célébrer les 40 ans de l’organisation PBI, en 2021, par Johan Jaquet, également membre fondateur d’Entrée de Jeux et de Ludesco.