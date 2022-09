Dans les dossiers : les crèches sous tension

Quand les crèches sont enrhumées, ce sont les parents qui toussent. Le canton de Berne a récemment fait entrer en vigueur une nouvelle ordonnance sur le travail dans les structures d’accueil pour enfants, aussi appelée OEJF. Le texte pose un cadre légal au système des bons de garde, mais il fixe aussi des conditions claires au travail dans les crèches. Par exemple : jusqu’à un certain niveau de formation, les stagiaires ne peuvent pas être comptés dans le personnel qualifié.

Une interpellation au Grand Conseil a été déposée par le député socialiste tramelot Hervé Gulloti pour sensibiliser le canton à cette problématique. Une préoccupation partagée par l’Association bernoise francophone des directions des institutions de la petite enfance (ABDIP).

Si cette nouvelle ordonnance permet une meilleure qualité d’encadrement et plus de sécurité, elle engendre par ailleurs une plus grande masse salariale, selon Ingrid Tolotti. La présidente de l’ABDIP réclame un plus grand soutien financier de la part du canton pour compenser la hausse des charges.