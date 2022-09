Des archivistes sur les routes du Jura bernois

Vous pouvez retrouver les différents parcours et points de rendez-vous de ce projet « Archive on tour » ci-dessous. A noter que les cinq archivistes devraient arriver à St-Imier devant les locaux de Mémoires d’Ici aux environs de 17h30. La population est invitée à les accueillir et à boire un verre. Vous pouvez également suivre leurs aventures sur les pages Facebook et Instagram de Mémoires d’Ici. /ami