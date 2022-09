Fréquentation en baisse pour le Swiss Labyrinthe à Delémont

Les couloirs du Swiss Labyrinthe se sont refermés ce dimanche à Delémont. Selon le tout premier bilan dressé par les organisateurs, entre 6’000 et 8'000 personnes se sont rendues sur le site cette année, soit une fréquentation en baisse d’environ 2'000 entrées par rapport aux éditions précédentes. Gérant du Swiss Labyrinthe, Guy Rossé explique ce recul par la canicule qui a sévi cet été, et par le retour de nombreuses manifestations post-Covid dans la région. L’activité a d’ailleurs dû fermer ses portes plus vite que prévu, une première en treize éditions. Guy Rossé évoque une belle année malgré tout, puisque les visiteurs se sont dit satisfaits des parcours proposés. Le Swiss Labyrinthe devrait remettre le couvert l’an prochain. /rch