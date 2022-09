Un défi fou pour célébrer la forêt (1/7)

La fête à la forêt. C’est ce que proposera Tramelan du 15 au 17 septembre. De nombreuses activités, démonstrations et présentations auront lieu samedi au lieu-dit Sous la Lampe, dès 9h et jusqu'à 17h. Bûcherons, forestiers, chasseurs, associations de défense de la nature, champignonneurs et bien d’autres seront à disposition du public pour lui permettre de comprendre qui intervient dans les forêts, comment et pourquoi. Le projet-phare de cette Fête de la forêt débutera vendredi à midi, à savoir la construction d’une tour en bois en 24 heures. Un défi fou inspiré de la volonté de promouvoir une essence particulière que l'on retrouve sur les lieux : le sapin Douglas, introduit il y a plus de 100 ans. « Partant de cela, nous avons voulu créer quelque chose, un événement marquant qui mette en avant les métiers forestiers », explique Jean-Marc Friedli, directeur de Valforêt et organisateur de la manifestation. Reste que la construction d'une telle tour n'a rien d'aisé. De nombreux spécialistes ont aini donné de leur temps et de leur science pour préparer l'élaboration de l'édifice.