Une édition record en perspective pour le Marché de Champoz

L’événement coïncide chaque année avec l’arrivée de l’automne. Le Marché de Champoz se tiendra le samedi 1er octobre, de 9h à 18h. Ses organisateurs ont présenté lundi les contours de la manifestation. Plus de 5'000 visiteurs sont attendus pour cette 12e édition qui s’annonce d’ores et déjà comme une édition record. En effet, 137 exposants se sont inscrits pour tenir un stand, un seuil qui n’avait encore jamais été atteint par le passé. Le comité d’organisation a constaté un véritable engouement. « Nous avons ouvert les inscriptions officielles début avril. Et en 48 heures, nous avons eu la chance d’avoir déjà 75 inscrits », souligne le nouveau président, Joan Stoller.





Un seuil limite atteint

Les exposants proviennent en majorité du canton de Berne, mais également du Jura et de Neuchâtel. Selon le comité d’organisation, il serait difficile d’accepter davantage de monde en raison de la configuration du village. « Champoz compte environ 170 habitants à l’année. Le jour du marché, nous accueillons jusqu’à 5'000 visiteurs. Donc on est quand même limité au niveau de l’infrastructure », explique Joan Stoller. En 2020, la manifestation avait dû être annulée à cause de la pandémie. L’an dernier, le certificat Covid était requis pour entrer dans l’enceinte du marché et plus de 4'000 personnes avaient fait le déplacement.

Les décorations et les produits du terroir occuperont la majorité des étals. Différentes animations figurent également au programme. Des concerts de Paul Mac Bonvin et de Stefan Roos sont notamment prévus. La partie officielle se tiendra quant à elle à 11h30 en présence du conseiller d’État Pierre Alain Schnegg. En ce qui concerne l’accès à la manifestation, deux navettes circuleront toute la journée entre la gare de Malleray-Bévilard et Champoz. /alr