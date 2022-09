Valbirse : les candidats à la mairie se dévoilent

Dans la commune, deux dossiers ont fait couler beaucoup d’encre ces derniers temps : les écoles et Chemenay. Des dossiers qui ont occupé le maire sortant et le conseiller communal en charge justement des écoles, de la culture, de la jeunesse et des sports, et qui sont encore ouverts. Mais tant Pierre-Michel Raetzo que Jacques-Henri Jufer se montrent positifs pour l’avenir. Le futur maire se penchera donc sur ces deux dossiers épineux s’ils ne sont pas réglés avant le 1er janvier 2023, Lydiane Guenat :