Le PLR dévoile ses ambitions pour Valbirse

Le Parti libéral-radical section Bas de l'Orval (PLRBO) tentera de renforcer sa position au sein des autorités de Valbirse à l'occasion des élections du 25 septembre. Deux candidats se sont lancés dans la course à l'exécutif, à savoir le sortant Ismaël Mohni ainsi que Grégory Affolter. Tous deux se sont présentés lundi à l'occasion d'une conférence de presse.



Ismaël Mohni souhaite rempiler pour un nouveau mandat de quatre ans à la tête des Travaux publics, un dicastère qu'il entend conserver et piloter avec la même ligne : investissements intelligents, gestion des coûts structurels, relation avec les autres communes et privatisation de certaines tâches. « Tout seul il est très difficile de changer le cap d’un nouveau bateau en marche. Notre jeune commune a besoin de majorité claire », a-t-il insisté. Pour sa part, Grégory Affolter met en avant la qualité de vie qu'offre la commune de Valbirse. « Je désire proposer ma personne et mon expérience afin de conserver cette richesse et de la faire fructifier. C’est important pour une commune de notre taille de continuer à pouvoir proposer des activités et des événements à sa population et de rendre la commune attrayante et agréable », a souligné l'entrepreneur.







L'importance d'une vision claire



Chef du groupe PLR et sympathisants au Conseil général, Nicolas Curty se réjouit du travail parlementaire accompli jusqu'ici par les élus du parti. « Notre groupe s’est régulièrement positionné en acteur critique de la gestion communale », a-t-il déclaré, évoquant l'endettement de Valbirse et sa quotité d'impôts parmi les plus élevées du canton. Alors que se dessine le très grand projet de rénovation des écoles, Nicolas Curty relève l'importance d'une vision claire en matière d'investissements et de dépenses publiques. Un véritable plan qui fait défaut selon lui. Quant au président du PLRBO Jacques Schnyder, il a rappelé que les projets d'ampleur piétinent à Valbirse. D'où la volonté du PLR de s'investir avec ses valeurs. Le parti partira aussi à la conquête du Conseil général où il possède actuellement sept sièges. Une liste cumulant toutes les candidates est proposée afin de pouvoir répondre à la sous-représentation féminine au législatif. /comm-oza