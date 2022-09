Une tour en bois, ça ne s'improvise pas (2/7)

Construire une tour de bois en 24h : c’est le challenge qui sera relevé de vendredi à samedi à Tramelan dans le cadre de la Fête de la forêt. Un défi de taille, d’autant plus que l’édifice sera ancré dans un arbre et érigé tout autour du tronc. Les organisateurs de la fête ont pu compter sur des spécialistes pour dessiner puis élaborer l’objet dont la plateforme culminera à cinq mètres de haut et pourra accueillir une vingtaine de personnes. Parmi ceux qui ont mis gracieusement la main à la pâte, un membre du bureau d’architecture KWSA à Malleray. Naïm Schnegg confirme que le mandat est plutôt original. « Nous avons voulu quelque chose de simple. Mais même en partant dans ce sens, nous avons compris que les contraintes étaient nombreuses », explique-t-il.