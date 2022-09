Vaccins Covid : Deuxième tournée pour le canton de Berne

Les deuxièmes doses de rappel sont prêtes. La population bernoise désireuse sera en mesure de recevoir leur second rappel vaccinal contre le Covid dès le 10 octobre, annoncent les autorités bernoises ce mercredi. Cette seconde dose concerne en priorité les personnes de plus de 65 ans ainsi que les personnes vulnérables âgées de 16 à 64 ans. Les inscriptions seront ouvertes dès le 7 octobre et les premières injections seront effectuées à partir du 10 octobre. /comm-cro